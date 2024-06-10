مدير “تعليم الجوف” يكرم المنسقين الإعلاميين المتميزين في المدارس

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كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني المنسقين الإعلاميين المتميزين في مكاتب التعليم والمدارس خلال العام الدراسي 1445هـ.

ورحب القحطاني بالمنسقين والمنسقات الإعلاميين في مكاتب التعليم ومدارس المنطقة وشكر الجميع على جهودهم المبذولة طيلة العام الدراسي 1445هـ، حيث أكد أن الإعلام مرآه لجميع الأنشطة والفعاليات التي تعكس واقع المدرسة والميدان التربوي.

وقال إن الإعلام له دور في توثيق الأعمال، والتوجيه، وفي حماية أبناءنا وبناتنا الطلاب في اتجاه المسار والتوعية، “ولذلك نحن نعوّل على المنسق الإعلامي الكثير، وكذلك نحن نراهن على أنكم تعكسون ما يدور في مدارسكم من تألق وإبداع ونتطلع منكم المزيد من العمل والجهد في مستقبل الأيام”.

من جانبه، ثمن رئيس قسم الاتصال المؤسسي عبدالعزيز سعود النبط جهود المنسقين الإعلاميين في المدارس، وقال أنهم بذلوا مشكورين من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير من أجل إبراز المتميزين من الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، “فكان لتفاعلهم الأثر الأكبر في تحقيق حسابات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس في مواقع التواصل الاجتماعي مراكز متقدمة على مستوى المملكة”.

بعدها تم عرض فيلم عن أبرز التجارب المتميزة للمنسقين والمنسقات الإعلاميين في المدارس، وفي الختام كرم القحطاني المنسقين الإعلاميين في المدارس المتميزين خلال العام الدراسي 1445ه، وهم: محمد حجاج الدندني من مكتب التعليم بسكاكا، كفى سيمور الرويلي من مكتب التعليم بسكاكا، أحمد حسين الشمري من مكتب التعليم بدومة الجندل، صفاء سلامة البشير من مكتب التعليم بدومة الجندل، مساعد حمدان الشراري من مكتب التعليم بطبرجل، حنان سبيتان الشراري من مكتب التعليم بطبرجل، محمد عايد الرويلي من مدرسة الرفيعة المتوسطة، فلاح زيدان الرويلي من مدرسة القيروان المتوسطة بسكاكا، محمد ناجي الخليف من مدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا، عطية لطيف الوسم من مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية بسكاكا، رمزي عبدالرزاق الفهيقي من مدرسة الطوير الابتدائية، بسام عبدالهادي الضويحي من مدرسة الشيخ فيصل المبارك الابتدائية بسكاكا، حمود سعود الرويلي من مدرسة المأمون الابتدائية بسكاكا، صالح فهد الجوفي من مدرسة العباس بن عبدالمطلب المتوسطة بسكاكا، أنور مشير الرويلي من مدرسة زلوم الثانوية، صالح الأسود الشراري من مدرسة الأمير فهد بن جلوي المتوسطة بسكاكا، منيرة خلف العبيكة من مدرسة الحادية عشر المتوسطة بسكاكا، أمل سعود التيماني من مدرسة الأولى الثانوية بزلوم، نهلة سليمان الدلبة من مدرسة الرابعة الابتدائية بقارا، عندا العبد الرويلي من مدرسة الرابعة الابتدائية بسكاكا، العنود عبدالله الدهيمان من مدرسة الثالثة المتوسطة بسكاكا، بشاير عودة الطريخم من مدرسة الأولى المتوسطة والسابعة الثانوية بالطوير، أماني عبدالمصلح العلي من مدرسة أم سلمة المتوسطة بسكاكا، سلمى صالح البديوي من مدرسة التاسعة الابتدائية بسكاكا، ميعاد حمد النعمان من مدرسة الثالثة الابتدائية بقارا، ذكرى محمد المفرج من مدرسة الأولى الابتدائية بسكاكا، نايف سعد الزارع من مدرسة اليمامة الثانوية بدومة الجندل، يزيد غازي السبيلة من مدرسة سعيد بن زيد المتوسطة بدومة الجندل، نايف عبدالرحمن النعمان من مدرسة موسى بن نصير الابتدائية بدومة الجندل، عبدالله دحام العبدالله من مدرسة عبدالله بن عمر الابتدائية بدومة الجندل، أحمد إبراهيم الحواس من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية بدومة الجندل، هشام عبداللطيف الحواس من مدرسة الملك سعود الثانوية بدومة الجندل، زياد فيصل الشمري من مدرسة القدس الابتدائية ومتوسطة دومة الجندل، محمد عبدالله الحسن من مدرسة الأمير عبدالله بن جلوي الابتدائية بدومة الجندل، سلمان عبدالله الدلبة من مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية والمقداد بن عمرو المتوسطة بدومة الجندل، تركي منصور الشمري من مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية والإمام الشاطبي المتوسطة بدومة الجندل، شريفة عبدالله العمشان من مدرسة الرابعة الابتدائية بدومة الجندل، عائشة سلامة العمار من مدرسة الأولى المتوسطة وأم حبيبة الابتدائية بدومة الجندل، خلود عبدالرحمن الريس من مدرسة الرديفة المتوسطة والثانوية، مها سلامة العمار من مدرسة أصفان الابتدائية، فهده غزاي الشمري من مدرسة الأضارع المتوسطة والثانوية، فوزيه فريح العنزي من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بدومة الجندل، اعتدال عمير الفرهود من مدرسة الأولى الابتدائية بدومة الجندل، حورية فهيد العرجان من مدرسة الوادي والبحيرات المتوسطة والثانوية بدومة الجندل، نوال سعود الحسن من مدرسة الثالثة المتوسطة بدومة الجندل، نجود مذود الشمري من روضة ومدرسة الأضارع الابتدائية، خالد قاسم الشراري من مدرسة الفياض الثانوية بطبرجل، محمد علي الحسن من مدرسة أبي سعيد الخدري المتوسطة بطبرجل، بدر خشمان الشمري من مدرسة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الثانوية بطبرجل، كاتل غريس الشراري من مدرسة جعفر الطيار الابتدائية بطبرجل، عبدالله غربي الشمري من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بطبرجل، إبراهيم صالح البلوي من مدرسة عين جالوت الثانوية بطبرجل، فهد عقيل الشراري من مدرسة طيبة الابتدائية بطبرجل، أحمد إبراهيم التميمي من مدرسة بلال بن رباح الابتدائية بطبرجل، ربيع سالم الشراري من مدرسة الإمام حفص الكوفي الابتدائية بطبرجل، سهل نافع الشراري من مدرسة طلحة بن عبيدالله المتوسطة بطبرجل، حنان سبيتان المخيمر من مدرسة الثانية الثانوية بطبرجل، حميدة الأشعل الشراري من الروضة الأولى بطبرجل، قمر سلامه لافي من مدرسة الخامسة الابتدائية بطبرجل، عيدة سالم الشراري من مدرسة الثانية الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل، نهلة عبد الدايم سليمان من مدرسة الأولى الثانوية بطبرجل، أماني شايم الرويلي من مدرسة الأولى المتوسطة بطبرجل، عذراء شايم الشمري من مدرسة شيبة الابتدائية، عفاف لافي مبارك من مدرسة الثامنة الابتدائية بطبرجل، العنود مضحي الشراري من مدرسة فاطمة الزهراء المتوسطة بطبرجل، خزنة مشاتل الرويلي من مدرسة السادسة المتوسطة بطبرجل.