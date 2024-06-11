مدير “تعليم محايل” يعتمد حركة الإدارة المدرسية للعام الدراسي 1445هـ

المناطق_عمر آل قايد

اعتمد مدير تعليم محايل عسير علي بن أحمد آل معنتر، رئيس لجنة القيادة المدرسية، حركة مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات للعام الدراسي 1445 هـ، بعد مناقشتها من قبل اللجنة وإقرارها.

وأوضح “مدير التعليم” أن الحركة تأتي ضمن استعدادات الإدارة المبكرة للعام الدراسي الجديد، معبراً عن أمنياته لمديري ومديرات المدارس ووكلائهم المكلفين بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة والمسؤولين بوزارة التعليم في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.

وأكد “مدير تعليم محايل”، على أهمية الدور الفاعل لمديري ومديرات المدارس ووكلائهم في التطوير وتحسين المخرجات، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.