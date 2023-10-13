مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من 80% من سكان غزة نزحوا داخل المدينة

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أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن أكثر من 80% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نزحوا داخل المدينة.

وقال الشوا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “الاحتلال الإسرائيلي يواصل إطلاق الصواريخ بقطاع غزة دون أي اعتبار لحقوقهم، علاوة على مطالبته مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة بالتوجه ناحية الجنوب”.

وأكد أن القصف الإسرائيلي متواصل ويستهدف المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية في قطاع غزة، لافتا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي عن غزة أدخل القطاع الصحي في أزمة كبيرة.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن غزة تتعرض لكارثة إنسانية، ولا بد من إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.