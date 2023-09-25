مدير صحة تبوك يشارك منسوبي مستشفى الملك فهد التخصصي الاحتفاء باليوم الوطني 93

المناطق_واس

شارك مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي منسوبي مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ومراكز الرعاية الصحية التابعة ، صباح اليوم، احتفالهم بذكرى اليوم الوطني 93 ، بحضور مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي، ومساعدي مدير المستشفى ورؤساء الأقسام، وعدد كبير من منسوبي المستشفى، وسط مشاعر اعتزاز وفخر بهذه الذكرى الغالية.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور الغامدي باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات صحة تبوك ، أطيب التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية.

وسأل الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويعيد على الجميع هذه المناسبة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وبلادنا تفخر بمنجزاتها ومكتسباتها، ويديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والتقدم.

وقد شارك مدير صحة تبوك منسوبي المستشفى”العرضة السعودية”، إحتفاء باليوم الوطني الـ 93 ،في حين تزيّنت ساحات ومبنى وأقسام المستشفى بالعلم السعودي ولوحات التعبير والانتماء لهذا الوطن.