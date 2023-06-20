مدير عام الجوازات يتفقد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة

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تفقّد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أعمال اللجان الإدارية الموسمية بمراكز “الخدمات العامة بالشميسي ، الكر، التنعيم، البهيتة” بمداخل العاصمة المقدسة، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على الناقلين المخالفين للأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية من المواطنين والمقيمين.

وأكد الفريق اليحيى أن اللجان الإدارية الموسمية لجان شبه قضائية تعمل على إصدار العقوبات بحق الناقلين المخالفين للأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، وتحقيق إجراءات محاكمة عادلة لهم وسرعة إنفاذها فور صدورها.

يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين ، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.