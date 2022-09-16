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مدير عام الدفاع المدني المكلف يرعى تخريج دورة “الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة”

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 2:06 صباحًا

المناطق_الرياض

رعى المدير العام للدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج حفل تخريج دورة (الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة)، التي نظمتها المديرية العامة للدفاع المدني بمعهد الدفاع المدني بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من منسوبي عدد من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية، وقطاع الدفاع المدني السعودي.
وتأتي هذه الدورة في إطار دعم المديرية العامة للدفاع المدني لأنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب وتعزيزًا لموقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 2:06 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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