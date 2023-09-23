مدير عام الشؤون الصحية بتبوك .. مملكتنا الحبيبة تحتفل اليوم باليوم الوطني الثالث والتسعون

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تحتفل مملكتنا الحبيبة اليوم باليوم الوطني الثالث والتسعون والذي يصادف الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود -طيب الله ثراه-

تاتي هذ المناسبة الخالدة العزيزة في نفوسنا جميعا كل عام نتذكر فيها ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود -طيب الله ثراه- لجمع الشتات وتوحيد الصف والتآخي والتلاحم بين أبناء الوطن تحت راية التوحيد وسار على نهجه أبنائه الملوك من بعده لتأخذ مكانتها بين الأمم و نرى وطننا الغالي يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين.

وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله استمرت مسيرة الخير والنماء لتطرق كل أبواب التقدم والتطور وفي مختلف المجالات وتحقق إنجازات تنموية كبيرة من خلال الرؤية المباركة الطموحة التي تعبر عن قدرات الوطن وطموحات مواطنيه.

وبحمدالله يشهد القطاع الصحي بالمنطقة في هذا العهد الزاهر حراكا وتطورا بفضل من الله ثم بدعم حكومتنا الرشيده للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وإنجاز عدد من المشاريع الصحية التي تخدم أهالي المنطقة وتساهم بإذن الله في تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمنطقة .

وبهذا المناسبة أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ال سعود حفظه الله وسمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان ال سعود حفظه الله والاسرة الكريمة والشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية الغالية ، حفظ الله وطننا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه وادام الله عزه ونصره وتمكينه.

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك

الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي