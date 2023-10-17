مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: الوضع الإنساني داخل غزة دخل مرحلة خطيرة

أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور “عماد الدويك”، أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنشآت المدنية داخل قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من أوضاع متدهورة ونقص في المستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة وإسعاف المرضى والمصابين.

وأشار إلى أن سياسة التهجير التي فرضتها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني التي نصت عليه جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.