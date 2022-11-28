مدير عام صحة عسير يكرم الممرضة صالحه الأحمري نظير جهودها في خدمة المستفيدين

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كرّم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري صباح اليوم بمركز صحي المنسك بأبها، الممرضة صالحه يحيى الأحمري ؛ نظير إخلاصها في أداء عملها ،لجانب إشادة المستفيدين من خدمات المركز بدورها وجهودها .

حيث قام سعادة المدير العام بتكريمها بمقر عملها في المركز، وسط حضور عدد من مدراء الإدارات بالمديرية ورؤساء الأقسام ومنسوبي القطاع الصحي بأبها .

مثنياً على جهودها وفريق العمل بالمركز، كما نوه سعادته بدور المركز الفعّال في خدمة المستفيدين متطلعاً من الجميع بذل المزيد من الجهود في سبيل استمرار تطوير مستوى الخدمات الصحية.