مدير عام فرع “البيئة والمياه والزراعة” يزور وادي الدواسر ويقف على أبرز الاحتياجات

المناطق_فالح الدوسري

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض المهندس خالد بن سويلم الصنعاء على سير الخدمات المقدمة للمواطنين بمكتب الوزارة بمحافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة وادي الدواسر مؤخرًا على رأس وفد يضم عددا من مديري الإدارات، حيث كان في استقباله مدير المكتب سهل سعد القرنين آل ابوسباع وموظفي المكتب.

وشملت الزيارة مبنى الإدارة والمشتل ومبنى وقاية المزروعات والعيادة البيطرية والصيانة والمستودعات، ناقش خلالها الوفد أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل، ثم انتقل الوفد إلى أسواق الخضار والفواكه وأسواق الإبل والأغنام والمسلخ واستمع إلى وجهات نظر تجار السوق وأبرز مطالبهم من الوزارة.

وقف الوفد بعد ذلك على العيادة البيطرية بالشرافاء -تحت الإنشاء- والمستودعات وثلاجات شركة لحاء المركزية وثلاجة الناصرية، إلى جانب المبنى الجديد لمكتب فرع وادي الدواسر وقام الوفد بجولة فيه وشاهد عرض مرئي عن إنجازات المكتب.

وفي ختام الجولة عقد الوفد لقاءً مع سعادة محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود في مكتبه، جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمياه والزراعة والخطط المستقبلية التي تهم المحافظة.