مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بتبوك يلتقي بقائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

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التقى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ خليل بن إبراهيم ضامري بقائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء طيار ركن إبراهيم بن فالح السلطان.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة والقاعدة الجوية في تفعيل الحملات التوعوية التي تنظمها الرئاسة.

كما ثمّن اللواء السلطان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دورها التوعوي بالمنطقة موضحاً أن الهيئة والقاعدة الجوية تعملان لأجل هدف واحد وهو الوقاية الأمنية والفكرية، وتعزيز الجوانب الإيجابية لدى المجتمع.