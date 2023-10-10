مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل يطلق حملة “لنكن قدوه”

المناطق_هاني المحيفر

أطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد بن معيض الحسني , اليوم الاثنين حملة “لنكن قدوه” لاستزراع مقرات الوزارةبالمنطقة والمكاتب والوحدات واسواق النفع العام وحقول المياه ومحطات المعالجة.

حيث قام مدير عام الفرع بتدشين الحملة بتشجير مكتب الوزارة بحائل بحضور المختصين من ادارة البيئة بالفرع ومدير مكتب فرع الوزارة بحائل ومدير مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة حائل.

واشار مدير عام الفرع فهد الحسني أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين وتعزيز الصورة النمطية لمباني فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب والوحدات التابعة له، بما يخدم عملية التشجير وزيادة المساحات الخضراء ، وتشمل المرحلة الأولى من الحملة استزراع 16 الف شتلة بالمواقع التابعة للوزارة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر ، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.