مدير عام «مسام».. يتفقد أعمال الفرق الهندسية في قطاع عدن والساحل الغربي

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في إطار سعيه المتواصل للتحسين المستمر لطبيعة عمل الفرق التابعة لمشروع «مسام» في اليمن وإعلاء سقف جودتها، قام الأستاذ أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام»، بزيارة تفقدية للاطلاع على سير عمل الفرق الميدانية في قطاع عدن والساحل الغربي.

وكان في استقبال القصيبي، نائب مدير عام مشروع مسام غس مارتينز، والأستاذ قاسم الدوسري، بالإضافة إلى مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن العميد قايد هيثم حلبوب.

وقد التقى القصيبي خلال الزيارة بخبراء المشروع، وناقش معهم آخر المستجدات الميدانية لفرق المشروع في قطاع عدن والساحل الغربي، كما تطرق إلى الخطط المستقبلية والأعمال التطويرية المستمرة التي ستتم تنفيذها في الفترة المقبلة في جميع المناطق اليمنية التي تنتشر فيها فرق «مسام».

كما التقى مدير عام المشروع خلال الزيارة بمدير البرنامج الوطني لنزع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، وكذلك مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن، العميد قايد هيثم حلبوب وقد تم العمل على بحث مزيد تعزيز التعاون للمضي قدماً في رفع مستوى الكفاءات المحلية اليمنية لمكافحة الألغام في المستقبل.

وفي هذا السياق، أعرب المدير العام عن تقديره لجهود جميع العاملين في مشروع «مسام»، مشيراً إلى أن الجهود التي بُذلت على مدار السنوات الخمس الماضية أسهمت في تحرير آلاف المواطنين الأبرياء من خطر الألغام والعبوات الناسفة، ومكنتهم من العيش بأمان في منازلهم التي كانوا قد هجروا منها بسبب الألغام.

وفي سياق متصل، التقى الأستاذ أسامة القصيبي بسفيرة الإنسانية لدى الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحرب والكوارث في اليمن الإعلامية الأردنية سونيا الزغول.

وحضر اللقاء كل من الأستاذ قاسم الدوسري، مساعد المدير العام، والأستاذ عبدالله الشهراني منسق التواصل في «مسام».

وأكد القصيبي خلال اللقاء عزم المشروع على المضي قدماً في مهمته الإنسانية في اليمن، وحرصه على التعامل مع قضية الألغام في اليمن متجاوزاً كافة التحديات، مشيراً إلى أن «مسام» مشروع حياة ومهمته في اليمن في منتهى الدقة والحيوية وتتطلب باستمرار شد الهمم وتحديث الأدوات ورفع مستوى المهارات.