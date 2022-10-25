مدير عام فرع وزارة البيئة بعسير يبحث سبل دعم مزارعي البن (صور)

المناطق ـ متابعات

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، اليوم، اجتماعا مع عدد من مدراء الإدارات؛ لبحث دعم مزارعي البن في المنطقة.

حضر اللقاء مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة عسير عبدالرحمن محمد النهاري، ومدير مكتب صندوق التنمية الزراعية بعسير أحمد الفقيه، ومدير فرع الصندوق الزراعي بمحافظة رجال ألمع عادل محمد زايد، ومدير إدارة الزراعة بفرع عسير المهندس علي سلطان، ومدير محطة البذور والتقاوي والشتلات بأبها المهندس سعود السليماني، وعدد من مزارعي البن والمجتمع المحلي بالمنطقة.

وناقش المجتمعون مع أعضاء الجمعية السبل التي يمكن أن تقدمها وزارة الزراعة، والفرص الممكن تقديمها من قبل فرع صندوق التنمية الزراعية؛ لدعم ومساعدة الجمعية للنهوض بمنتج البن في منطقة عسير.

واستعرضت الإدارات في الاجتماع دور كل جهة وصلاحياتها وتم الخروج بتوصيات لدعم منتج وسلالات البن المحلية ذات الأصول الوراثية، والتأكيد على تثقيف المزارعين على عدم استقطاب شتلات مصابة بالآفات الزراعية.

يذكر أن محطة البذور والتقاوي والشتلات بأبها بدأت عملها لحصر وتوصيف أشجار البن في المنطقه ومعرفة خصائص هذه السلالات وإمكانية الارتقاء بها وتصنيفها كأصناف مختلفة.

وأكد المسؤولين عن صندوق التنمية الزراعية بمنطقة عسير، استعدادهم لإقامة ورش عمل لتعرف المزارعين وبالأخص مزارعي “البن” ببرامج الدعم التي يقدمها الصندوق.