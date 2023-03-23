مدير فرع ” البيئة ” بجازان يجتمع مع وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” إيفاد “

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اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقه جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، مع وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” إيفاد ” الذي يزور المنطقة ، ويضم كلاً من المدير القطري لقسم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا نوفل تلاحيق ، والمستشار الإداري كرستين غريتش، ومستشار الصندوق بجازان عبدالله الخالدي .

وتناول الاجتماع ، عدة موضوعات من أهمها متابعة أعمال مشروع تنمية وتطوير سلاسل القيمة للبن والمانجو في منطقه جازان، وكذلك تطوير الأعمال التي تخدم المشروع والمستفيدين من مزارعي المنطقة.

يذكر أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تسهم في بناء وتعزيز قدرات المزارعين، ورفع مستوى دخلهم، وتنمية المناطق الريفية، بهدف دعم الأمن الغذائي المستدام.