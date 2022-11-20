مدير كفى : فترة الاختبارات حرجة وينشط فيها رفقاء السوء .. ودور الأسر في غاية الأهمية

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حث مدير عام جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الاستاذ ابراهيم بن احمد الحمدان ، الأسر بضرورة متابعة أبنائهم فترة الاختبارات النهائية لكونها أحد الفترات الحرجة التي ينشط فيها رفقاء السوء وما يترتب عليها من سلوكيات سيئة وغير مسؤولة.

وبين الحمدان أن خلال هذه الفترة ينشط كذلك مروجي السموم والذين يغرون الطلاب بالمواد المخدرة التي تقودهم للإدمان واهمين إياهم بأنها تساعد على التركيز وتمدهم بالنشاط ، واصفأ إياها أنها أول طريق الإدمان.

وقدم الحمدان عدداً من النصائح للأسر لتجنب هذه المخاطر وذلك عبر الحرص على عودتهم فور خروجهم من المدارس لقطع الطريق أن حصول أي سلوكيات متهورة أو ضارة ، فيما دعا الى ترتيب وتنظيم أوقات الابناء ، وتهيئة الجو المناسب للدارسة وحثهم على النوم المبكر ، وتجنيب مقارنتهم بغيرهم وتوفير الغذاء الصحي لهم كي يتمكنوا من تجاوز الاختبارات بنجاح وتفوق.

الجدير بالذكر أن جمعية كفى منذ انطلاقتها وعبر برنامج جيل تقوم بالتوعية الميدانية في مختلف مدارس منطقة مكة المكرمة وذلك لبيان حجم أضرار التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع والوطن.