مدير مستشفى الملك خالد بحائل يهنئ القيادة بمرور الذكرى الوطنية ال93

المناطق_هاني المحيفر

رفع مدير مستشفى الملك خالد بحائل الاخصائي مشعل عيد الشمري أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة الذكرى الوطنية، مع أصدق التمنيات وأخلص الدعوات للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.

واثنى بخطوات النجاح الكبيرة التي قطعتها قطاعات الدولة ومؤسساتها كافة بشكل عام.. قُدمًا نحو قيادة التحوُّل نحو تنمية مستدامة، وتحقيق الطموحات لدعم الاقتصاد الوطني .