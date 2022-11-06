مدير معهد الأئمة والخطباء: التنظيم السروري تمخض من جماعة الأخوان وهو أخبث منها بمراحل

قال عيسى الكاملي، مدير معهد الأئمة والخطباء، أن التنظيم السروري تمخض من جماعة الأخوان، مُشيرًا، أن هذا التنظيم هو أخبث منه لأنه به تكفير وتــحريض يدعو إلى التفجـير وزعزعة البلاد.

وأكد عيسى الكاملي، خلال ظهوره على قناة الإخبارية، أن هذا التنظيم تمخض من التنظيم الأم كما أن تنظيم السروري هو اخبث منها بمراحل، حيث أن هذا التنظيم السروري الذي نظمه محمد بن سروري زين العابدين وغطاه بغطاء العقيدة وحب العقيدة ونشر العقيدة غير ذلك.

وأشار، أن التنظيم السروري في حقيقته تفكير وتحريض تفجير للمنشآت وزعزعة أمن البلاد العربية، خاصة دول الخليج.