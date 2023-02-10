مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى سوريا بشكل عاجل

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كتب تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه يتوجه إلى سوريا بشكل عاجل.

لمواصلة العمل

وقال أدهانوم، قبل ساعات قليلة: “أنا في طريقي إلى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استناداً إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل”.

2030 قتيلا

وعلى الصعيد الميداني، قال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن عدد قتلى الزلزال في شمال غربي سوريا ارتفع إلى أكثر من 2030 شخصاً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 2950 شخصاً.

الإفراج عن الإمدادات الطبية

وتم الإفراج عن الإمدادات الطبية المخزنة مسبقًا لعلاج الإصابات وإجراء العمليات الجراحية.

وفي وقت سابق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم ، إن عدد الضحايا بلغ حتى الآن أكثر من أربعة آلاف قتيل و 18 ألف مصاب، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد قد ترتفع، مقدمًا تعازيه للبلدين وعائلات الضحايا.