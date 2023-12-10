مدير منظمة الصحة العالمية يحذّر من تأثير “كارثي” للحرب في غزة

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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أثر “كارثي” على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.

وقال في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم الأحد، إن “تأثير النزاع على الصحة كارثي”، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

وأكد تعرض أكثر من 449 مركز رعاية صحية في غزة والضفة الغربية لهجمات إسرائيلية، مشيرا إلى أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، مبينا أن 14 مستشفى من أصل 36 فقط تعمل جزئيا.

وشدد غيبرييسوس على أن وقف إطلاق النار يمثل الحل الوحيد لحماية صحة سكان غزة.