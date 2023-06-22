مدير هيئة التراث في مكة المكرمة: هيئة التراث تعتني بالمواقع التاريخية والأثرية الخاصة بدروب الحجاج قديمًا

قال “زياد ياسين فدا” مدير هيئة التراث في مكة المكرمة، إن هيئة التراث لها من اسمها نصيب، فهي تحافظ على تراث وحضارة المملكة العربية السعودية على مر العصور.

وأضاف في تصريحات لـ “السعودية”، أن الهيئة تعتني عناية بالغة بالمواقع التاريخية والأثرية الخاصة بدروب حجاج بيت الله الحرام منذ فجر التاريخ إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أن هيئة التراث في منطقة مكة المكرمة تعمل على ترميم الآثار والنقوش التاريخية الموجودة في المدينة المقدسة من أجل الحفاظ على هوية المملكة، في أعين جموع المسلمين حول العالم.