مدير هيئة الصحفيين في الباحة: رعاية وإشراف ولي العهد على معرض “إكسبو 2030” تؤكد أن النجاح حليفنا.. وسيكون على أرض المملكة ما يقارب 40 مليون زائر

قال الدكتور “علي الرباعي” مدير هيئة الصحفيين في الباحة، إن رعاية وإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على معرض “إكسبو 2030″، تؤكد على نجاح المملكة في كافة الاتجاهات.

وأضاف خلال حديثه في “برنامج اليوم”، أن المملكة العربية السعودية تسعى للتقدم في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تماشياً مع الرؤية السعودية 2030، لتحقيق التقدم والرخاء.

وأوضح أنه في حال فوز الرياض باستضافة معارض “إكسبو 2030″، فإنه من المتوقع أن يكون على أرض المملكة ما يقرب من 40 مليون زائر.