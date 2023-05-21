مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

المناطق_الرياض
كشفت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في مجال (خدمة العملاء).
المسمى الوظيفي:
– مُنسق وحدة العناية بالعملاء.
والملخص الوظيفي:
– التواصل مع العملاء أصحاب الشكاوى عن طريق الهاتف وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالشكاوى السابقة.
المسؤوليات الرئيسية:
1- تقديم جميع الخدمات للعملاء ومتابعة حل الشكاوى المتعلقة بهم.
2- التنسيق والمتابعة مع الأطراف المعنية بالشكوى داخل المدينة بداية من استقبال الشكوى وحتى إغلاقها.
3- ضمان سرية الشكوى وسرية بيانات صاحب الشكوى.
4- تحليل المعلومات التي تم استكمالها إما عن طريق صاحب الشكوى أو عن طريق أحد الأطراف المعنية.
5- ضمان جودة التواصل وإظهار الإحترام في التعامل مع جميع العملاء.
وموعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م
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