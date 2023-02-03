مدينة الملك سعود الطبية تُعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني لـ التوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض.

المسميات الوظيفية المُتاحة

تتوفر الوظائف على النحو التالي: “أخصائي تطوير أعمال والإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات، طبيب استشاري سكتة دماغية، مقيم خدمة علاج السمنة، أخصائي تمريض، وفني رعاية مرضى، المدقق السريري”.

طريقة التقديم المُتاحة

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظـــائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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