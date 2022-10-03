مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة الثانوية فأعلى في عدّة تخصصات؛ للعمل في بقيق؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ممثل مركز اتصال العملاء.
المؤهلات والخبرات:
شهادة الثانوية العامة فأعلى.
خبرة سابقة 2 سنوات في مركز الاتصال.
خبرة لا تقل عن 1 سنة في تشغيل نظام CAFM.
طريقة التقديم :
أوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).