مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ب جدة تنجح في استخدام الأنبوب المجهري في عمليات الجلوكوما

يُشار إلى أن جهاز الأنبوب المجهري preserflo مصنوع من مادة (SIBS) التي تتميز بخصائص مانع للتحلل، وتوافق أكثر مع أنسجة الجسم؛ ما يُقلّل من فرص حدوث الالتصاقات بعد عمليات الجلوكوما.