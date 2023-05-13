مدينة الملك عبدالله للطاقة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– مهندس أول برمجيات/ تقنية المعلومات.

– مدير العقود.

– مدير الميزانية.

– مدير عام الشؤون المالية.

– مدير عام الموارد البشرية.

– أخصائي أو حوكمة والتزام.

– أخصائي أول نظم إدارة أمن المعلومات/ أمن سيبراني.

– أخصائي أول مركز عمليات الأمن والاستجابة للحوادث/ أمن سيبراني.

– أخصائي أول الحوكمة والالتزام الأمني/ أمن سيبراني.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.