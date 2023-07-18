مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.. تجهيزات وأعمال تقنية مبتكرة وعالمية

المناطق ـ واس

مع اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، تترقب جماهير كرة القدم نسخة مختلفة من بطولة الأندية العربية.

وتستعد محافظة الطائف للترحيب بعشاق كرة القدم، لتتاح الفرصة أمام المشجعين من أنحاء العالم كافة للتعرف على استعدادات مرافق البطولة، المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لكرة القدم، حيث أكملت وزارة الرياضة في الطائف استعدادها وتجهيزاتها الاستثنائية بملعب مدينة الملك فهد الرياضية، التي خضعت لأعمال تجديد وتطوير واسعة، ليصبح ضمن الإستادات ذات الجاهزية العالية لاستضافة مباريات البطولة.

وقد تضمنت أعمال تطوير الإستاد تغيير واجهاته الخارجية، واستبدال نحول 17 ألف مقعد بألوان زاهية متعددة، علاوة على تزويده بأنظمة إضاءة رقمية تفاعلية مبتكرة، و واجهات حديثة ورفع نسب التشجير التي أضفت إلى المدينة بريقًا جديدًا، حيث يضم الملعب العديد من المرافق الخدمية مثل غرف اللاعبين والمدربين، والعيادة الطبية، وقاعات المؤتمرات الصحفية المجهزة واللقاءات الإعلامية، والمرافق الصحية، وغرف الأشبال “الأطفال الصغار”، وغرف الحكام؛ وغرف مراقبين المباريات، ومسارات مخصصة لذوي الإعاقة حيث وصل عدد المشاريع في المدينة الرياضية بالطائف إلى 38 مشروعًا وشملت المشاريع إضافة مشروع البوابات الإلكترونية التي تمكن الجماهير من حجز التذكرة إلكترونيًا والدخول إلى الملعب دون التدخل البشري عبر 6 بوابات مخصصة، و مشاهدة المباراة من المدرجات، في حين يتم تسجيل حضور الإعلاميين والصحفيين والعاملين في المباراة عن طريق أجهزة خاصة تتأكد من وجود تصريح، كما توفر مدينة الملك فهد الرياضية الأماكن المخصصة لمعلقي المباريات بتقنية عزل الصوت وثلاث شاشات، إحداهما للتصوير العادي والأخرى متميزة جدا لتوفر زوايا مختلفة للتصوير من داخل الملعب، ونظام صوتيات تفاعلية مرتبط مع الإضاءة.

لم تقف استعدادات مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف على الجوانب الكروية والإنشائية فحسب؛ بل امتدّت -كذلك- إلى تسخير أبرز وأحدث التقنيات المتطورة في مجال كرة القدم، من أجل تهيئة مناخ ممتع وفريد لجماهير اللعبة في الحدث الأبرز، مما ستُحدث هذه التقنيات تفاعلاً جماهيريًا مع كرة القدم ، الذي ينتظره الملايين من المشجعين حول العالم العربي.

وأكد المدير العام للصيانة بوزارة الرياضة فهد بن جهز الحربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف حظيت بـ 38 مشروعًا في محافظة الطائف، تشمل 6 ملاعب رديفة لتدريبات وتمارين الأندية المنافسة، بتوافر أحدث المواصفات الدولية، مشيرًا إلى أن المدينة الرياضية عمل بها 1200 عامل مختص على مدار الساعة، بعدد أيام وصلت إلى 110 يوماً، بنسبة إنجاز تجاوزت 92%، بطواقم عمل سعودية تخطيط وتنفيذ وإشراف، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وأضاف: “أن المدينة الرياضية شملت في أعمالها توفير مولدات كهربائية لمواكبة الأحمال خلال البطولة، ورفع معدل الإضاءة إلى 3000 لكس مطابقة لاشتراطات الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي”.

من جانبه، أوضح مدير عام التطوير بوزارة الرياضة المهندس عبدالحليم الرايقي أن الخطوات التطويرية التي أحدثها الوزارة في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف تجعل منها بيئة مناسبة تستقطب شريحة كبيرة من الفرق الرياضية لممارسة رياضتهم المفضلة في أجواء متميزة تتنافس من خلالها الفرق المشاركة في الألقاب والبطولات المحلية وغيرها، فضلا عن أعمال الوزارة التي هدفت إلى اجتذابها للجماهير الرياضية بتوفير المكان المناسب في أجواء حماسية شيقة.