مدينة الملك فهد الطبية تُعلن عن وظائف شاغرة.. قدم من هنا

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنـــطقة الوسطى”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

وكشفت مدينة الملك فهد الطبية، أن الوظائف المُتاحة لحمَلة مختلف المؤهلات في جهة “حكومية”، كما أنها تتوفّر في عدّة تخصصات على النحو التالي: “الصحية، والإدارية” مع توافر وظيفة متاحة اختصاصي إداري اول.

المؤهلات والخبرات

1_تجمع الرياض الصحي الثاني

2_المؤهل المطلوب “بكالوريوس خبرة أربع سنوات في مجال الجودة الشاملة”.

3_التخصص المطلوب “إدارة أعمال, إدارة الرعاية الصحيه, إدارة المستشفيات, إدارة الجودة, إدارة المشاريع”.

طريقة التقديم

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر رابط التقديم (اضغط هنا).