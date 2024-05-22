مدينة دورتموند تصدر جوازات سفر مؤقتة لنهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي

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حصل نحو 200 فرد من مدينة دورتموند الألمانية على جوازات سفر مؤقتة لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي يخوضها بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد الإسباني في الأول من الشهر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكر مجلس دورتموند أن العديد من المشجعين استفادوا من خدمة خاصة قدمها مكتبه الإداري اليوم الأربعاء، كما أنها توفر منافذ إضافية للأشخاص لاستلام جوازات السفر التي طلبوا الحصول عليها في الوقت المناسب قبل إقامة المباراة التي تُتقام بملعب (ويمبلي)، وكذلك لمزيد من الأفراد الذين يريدون جوازات سفر مؤقتة.

ويحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى جواز سفر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021 لدخول بريطانيا التي غادرت الاتحاد(بريكست).

ويستغرق تسليم جواز السفر العادي ما يصل إلى 4 أسابيع بعد تقديم الطلب، لكن من الممكن إصدار جواز سفر مؤقت على الفور.

يذكر أن دورتموند، الذي توج بلقب دوري الأبطال عام 1997، صعد للمباراة النهائية بالمسابقة القارية في السابع من أيار/مايو الجاري.