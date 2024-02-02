مدينة سلطان الطبية العسكرية تنظم فعاليات المؤتمر السابع عشر للمستجدات في الأمراض الباطنة

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بحضور سعادة المدير التنفيذي للشئون الصحية العميد الطبيب راشد بن عايض العتيبي افتتحت يوم الجمعة 26/01/2024م فعاليات المؤتمر السابع عشر للمستجدات في الأمراض الباطنة بفندق كراون بلازا المدينة الرقمية.

هذا وألقت رئيسة المؤتمر الدكتورة/ ميسون سليمان البلوي كلمة بهذه المناسبة أوضحت فيها بأن المؤتمر يأتي تحقيقاً لرؤية ورسالة المدينة الطبية وحرصها على إقامة الأنشطة العلمية ومنها هذا المؤتمر الذي يبحث آخر المستجدات في أمراض الباطنة على مدى ثلاثة أيام من خلال اثنتين وثلاثين محاضرةٍ علميةٍ وعشر ورش عمل يلقيها سبعةً وثلاثين متحدثاً.

واختتمت الدكتورة البلوي بالشكر للعميد العتيبي وللمنظمين والشركات الراعية.

بعد ذلك ألقى رئيس قسم الباطنة العميد الطبيب/فواز الحربي كلمةً أشار فيها إلى أن هذا المؤتمر يعود تاريخه لأكثر من خمسةٍ وثلاثين عاماً حيث كان أحد أول المؤتمرات التي تنظمها المدينة الطبية وحظي على مدار السنوات بمكانة مميزة حيث أصبح منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرة بين المختصين في مجال الطب الباطني.

وأشار العميد الحربي إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصةً فريدةً للمشاركين للتعلم من الخبراء وتبادل الأفكار مع المهنيين من خلفيات متنوعة ومناقشة التحديات والفرص في مجال الطب الباطني وأحدث التطورات والأساليب في التشخيص والعلاج.

واختتم العميد الحربي معرباً عن شكره للعميد العتيبي وللجان العلمية والتنظيمية لهذا المؤتمر.

عقب ذلك تم تكريم المتحدثين وأعضاء اللجان كما تم تكريم اللواء المتقاعد الطبيب تركي الطاسان والعميد المتقاعد الطبيب عبدالعزيز السيف والذين كانا من منسوبي قسم الباطنة وقدما خلال فترة عملهما الكثير متفانيان في خدمة القسم وملتزمان بالتميز الأكاديمي والمهني، كما كان لهما إسهاماً في بناء بنية تعليمية وبحثيةٍ رائدة في قسم الباطنة.

حضر الحفل سعادة رئيس إدارة خدمات الرعاية الصحية بالإدارة العامة للخدمات الصحية اللواء الطبيب علي بن منصور البراك والذي كان أحد المتحدثين في المحاضرات العلمية للمؤتمر، ومدير الإدارة الطبية العميد الطبيب عبدالرحمن الربيعان وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.