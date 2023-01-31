مذكرة تعاون بين صندوق التنمية الزراعية وشركة “نادك”

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وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تعاون مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بهدف تنفيذ مشروع تدريب تطبيقي مشترك لمنسوبي الصندوق للإسهام في تطوير أداء القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني بما يدعم التنمية الزراعية الشاملة.

ووقع المذكرة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، والرئيس التنفيذي لشركة نادك الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري، وجاء توقيع المذكرة انطلاقاً من دور الصندوق في تفعيل دوره في بناء الشراكات الاستراتيجية من أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تحقيق استدامة الأمن الغذائي ودعم مجالات التدريب للمشاريع الزراعية، حيث تشمل مجالات التعاون بين الصندوق والشركة التدريب للمشاريع الزراعية في إنتاج الزيتون المكثف، والتصنيع الغذائي، وزراعة القمح، وإنتاج الحليب ومشتقاته، إضافةً إلى التعاون في دراسات الجدوى الاقتصادية، وتسويق المنتجات، والتصنيع الغذائي.

ويسهم التعاون مع الشركة في إتاحة فرصة التدريب قصير الأجل لمنسوبي الصندوق في عدد من المجالات من خلال خبرات الشركة في مجال دعم الدورات التدريبية ووسائل التدريب المتقدمة، إضافة إلى الاستفادة العلمية والعملية من برامج الشركة مثل الندوات والورش التدريبية بهدف رفع المستوى العلمي والعملي للموظفين في المجالات الإدارية والفنية والمالية.