مذكرة تعاون لتسهيل أداء الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لصلواتهم ومناسكهم بالحرمين الشريفين

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وقّع المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مذكرة تعاون بين المركز والرئاسة وذلك بمقر المركز بحي السفارات بالرياض.
وتهدف المذكرة إلى الإسهام بشكل فعال وتكاملي لتحقيق الأهداف من خلال تمكين فريق العمل من أداء مهامهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالإضافة إلى مشاركة التقارير الدورية، وإثراء المنهجية العلمية وأسلوب الدراسة المتبع في مشروع تطوير معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتطويع كل الممارسات والاتجاهات والدراسات الرائدة محلياً ودولياً، ومشاركة خبراء متخصصين في مشروع الوصول الشامل لتهيئة الحرمين إلى بيئة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وتأتي هذه المذكرة لتحقيق المصالح المشتركة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، للمساهمة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لتسهيل أداء صلواتهم مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز: إن الهدف من هذه الاتفاقية هو تكامل الجهود وتطويرها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بما يمتلكه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الذي أسسه الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل 30 عاماً من خبرات عالمية وبحثية متقدمة، مبيناً أن كل توصيات جميع مؤتمرات المركز الستة نفذت بالكامل ومن أهمها الوصول الشامل والفحص المبكر وغيرها من البرامج الأخرى.
من جهته قال الشيخ السديس: إن الهدف من هذه الاتفاقية أن يكون للمملكة العربية السعودية الريادة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين خاصة بحيث نقدم مشروعاً لهذه الفئة غير مسبوق لتسهيل مهمتهم لأداء الحج والعمرة في الحرمين الشريفين كأعظم وأضخم مشروع لم يقدم مثله في العالم وهذا لم يكن ليتحقق لولا فضل الله عز وجل ودعم القيادة المباركة ووقفة سمو الأمير سلطان بن سلمان.