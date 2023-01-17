مذكرة تعاون لتسهيل أداء الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لصلواتهم ومناسكهم بالحرمين الشريفين

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز: إن الهدف من هذه الاتفاقية هو تكامل الجهود وتطويرها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بما يمتلكه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الذي أسسه الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل 30 عاماً من خبرات عالمية وبحثية متقدمة، مبيناً أن كل توصيات جميع مؤتمرات المركز الستة نفذت بالكامل ومن أهمها الوصول الشامل والفحص المبكر وغيرها من البرامج الأخرى.