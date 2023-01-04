مذكرة تعاون مجتمعية بين “مركز التطوع الصحي” و “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”

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وقع مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة اليوم, مذكرة تعاون مجتمعية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي, لاعتماد منصة التطوع الصحي منصةً لتفعيل التطوع في القطاع الصحي غير الربحي، وإتاحة خدمة التطوع الصحي للأفراد والجهات في المنصة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية في التطوع الصحي.

ومثل مركز التطوع الصحي في توقيع الاتفاقية, وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان, ومن جانب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الرئيس التنفيذي للمركز الأستاذ أحمد بن علي السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تنظيم وتمكين التطوع الصحي وتجربة المتطوع الصحي، وزيادة نسبة الرضا للجهات والمتطوعين، وتوحيد مصادر البيانات.

يذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن برامج وزارة الصحة لتعزيز مساهمة مختلف أفراد وقطاعات المجتمع في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وذلك بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي تقدمها.