مذكرة تفاهم بين “الغطاء النباتي” و”الهلال الأحمر” لتشجير 448 منشأة وتقديم التوعية البيئية

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وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بهدفتعزيز التعاون وتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام البيئي والغطاء النباتي الطبيعي، ودعم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في عدد منالمواقع المختارة بالتنسيق بين الطرفين.

وتضمنت مجالات التعاون، إعداد قائمة بالمواقع المقترحة لتعزيزهابالغطاء النباتي، ودراسة الأعداد والمسافات القابلة للتشجير، وتحديد أنواع الأشجار والنباتات المحلية الملائمة، والمشاركة بالإرشاد البيئي، بالإضافة إلى مساهمة المركز في الأنشطة والبرامج التي تنظمها الهيئة كشريك استراتيجي.

كما شملت مجالات التعاون، حث منسوبي الهيئة للمشاركة في التشجير وتثقيفهم عن أهمية المشاركة بحملات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.

ويعمل المركز -من خلال مذكرة التفاهم التي تستمر على مدى 3 أعوام قابلة للتمديد- على تقديم المشورة في اختيار أنواع الأشجار المحلية المناسبة ومواعيد الزراعة الملائمة لكل موقع، والدعم الفني اللازم، وتوفير الشتلات لمنشآت ومباني الهيئة ومراكز الخدمة الطبية الإسعافية البالغ عددها 448 موقعًا.

ومن جهة أخرى تعمل هيئة الهلال الأحمر على تقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على نمو الشتلات، وتحضير وتهيئة مواقع الزراعة، وتأمين المتطوعين للزراعة بإشراف مختصين من المركز، وتأمين المياه المعالجة ثلاثيًّا للري وإيصالها للمواقع.

يُذكر أن المركز يسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات في القطاعات المختلفة،ويعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.