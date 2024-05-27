مذكرة تفاهم بين جامعة نجران وكليات عنيزة لتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والاستشارية والبحث العلمي

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أبرمت جامعة نجران في مقرها بالمنطقة أمس، مذكرة تفاهم مع كليات عنيزة، وذلك امتدادًا لاتفاقات سابقة أبرمتها الجامعة مع جهات حكومية وأهلية؛ لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستفادة منها في مجالات متعددة.

ووقّع المذكرة رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، ورئيس مجالس أمناء كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي.

وتتضمن بنود المذكرة التعاون بين الجهتين في تأطير مشاريع التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية والأبحاث والتطوير، والخطط الدراسية والمناهج وتحكيمها لمراحل البكالوريوس والماجستير، والخدمات والدراسات الاستشارية في المجال الأكاديمي، و البحث العلمي.