مذكرة تفاهم بين “كاوست” و “أيون” للنهوض بالتعليم والوعي والبحث في مجالات التنمية المستدامة

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أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، ومـجتمع “أيون” مذكرة تفاهم لتعميق الشراكة بين الطرفين لدعم التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأهداف مبادرة التنمية المستدامة العالمية (SDGs), بحضور رئيس الجامعة البرفسور توني تشان، ومؤسستا وقف أيون صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي، وصاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان.

وأوضح البروفيسور تشان أن المذكرة تأتي في إطار التزام الجامعة للنهوض بالتعليم والوعي والبحث في مجال التنمية المستدامة، من خلال بناء وتعزيز الأطر التعاونية التي تترجم أعمال الجامعة البحثية، وتحولها إلى واقع معرفي إستراتيجي يسهم في تطوير السياسات، وتمكين الشباب وتشجيع المبادرات المجتمعية لتحقيق الاستدامة، على الصعيدين الوطني والدولي.

من جانبها، أشارت الأميرة مشاعل بنت سعود إلى أن المذكرة تعزز التعاون مع جامعة “كاوست” للاستفادة من المعرفة التقنية والخبرات الدولية لتنمية مستدامة وعادلة.

من جهتها، نوهت الأميرة نورة بنت تركي بالتزام المجتمع بتطوير مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مبينةً أن الاستدامة جزء أصيل من سبل العيش، والتقدم والحضارة والتنمية، منوهةً بأهمية التعاون مع الجامعة تعزيزاً للشراكات الموجهة نحو العمل لتحقيق آثار إيجابية طويلة الأمد على الكوكب والمجتمعات حول العالم.

يذكر أن مجتمع “أيون” هو وقف مختص بالاستدامة يقوم على دعم وتعزيز وتطوير مفهوم وأعمال الاستدامة، ونشر الوعي وبناء القدرات الوطنية من خلال مبادراته المتأصلة في ثقافـة وتراث المملكة.