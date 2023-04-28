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مذيعة تتفاجأ على الهواء بعمها ضمن الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 28 أبريل 2023 - 12:25 صباحًا

المناطق_متابعات

تفاجأت مذيعة قناة سكاي نيوز الإنجليزية يسرا الباقر على الهواء مباشرة، خلال تغطيتها جهود المملكة في عمليات إجلاء مواطنيها وإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان، بوجود عمها ضمن الرعايا بقاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.

لحظات إنسانية

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، لحظات إنسانية مفاجئة، حيث كانت يسرا الباقر تباشر عملها وترصد جهود المملكة والخدمات الإنسانية المقدمة لرعايا الدول بمختلف جنسياتهم، وإذ بها تجد عمها بين هؤلاء الرعايا، فتترك عملها وتذهب إليه فورًا للاطمئنان على صحته.

وصول 200 شخص

أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 28 أبريل 2023 - 12:25 صباحًا
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