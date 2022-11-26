مذيع قطري يتعرض لهبوط مفاجئ على الهواء

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تعرض المذيع القطري حسن الشهراني، لوعكة صحية وسقط على الأرض مغشيًا عليه أثناء تغطيته لفعاليات كأس العالم المقامة بقطر.

ووثق مقطع فيديو متداول، تعرض حسن الشهراني مذيع تلفزيون قطر لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة أثناء تغطيته لفعاليات كأس العالم وتحديدًا الحديث عن المنتخب التونسي.

ووفقًا لوسائل إعلام قطرية، فإن الإعلامي حسن الشهراني تعرض للإجهاد، حيث إن وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق.

من جانبه، قال الإعلامي حسن الساعي إنه تواصل مع زميله الشهراني، مشيرًا “الحمد لله أموره طيبة وبخير، وطلع من المستشفى”.