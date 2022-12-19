مذيع يكتب وصيته على الهواء مباشرة عبر “ناجز”

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كتب مذيع برنامج الراصد، عبدالله الغنمي، وصيته على الهواء مباشرة، ووثقها في منصة وزارة العدل ناجز.

جاء ذلك خلال استعراض مذيع البرنامج في حلقة اليوم على قناة الإخبارية، خطوات توثيق الوصية إلكترونيًّا.

توثيق الوصية

وكانت وزارة العدل قد أعلنت خطوات توثيق الوصية إلكترونيًّا، عبر بوابة ناجز.

حيث جاءت الخطوات على النحو التالي:

– الدخول على بوابة ناجز.

– اختيار خدمة توثيق وصية.

– تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال.

– اعتماد الطلب من قبل كاتب العدل ثم صدور الوثيقة.

– مصادقة الطلب من مقدم الطلب.

– تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق.

11 خدمة

وقد وجه وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في وقت سابق، بإطلاق 11 خدمة إلكترونية قضائية جديدة من خلال بوابة ناجز.

خدمات ناجز

وستعزز الخدمات الجديدة من تيسير الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، حيث بلغت الخدمات العدلية المقدمة عن بعد أكثر من 150 خدمة عبر بوابة ناجز.

الخدمات العدلية

الخدمات الجديدة التي ستتاح للمستفيدين هي: خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض.

إضافة إلى خدمات تحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.