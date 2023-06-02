مراسم حفل زفاف ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة السيف

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احتفلت الأردن، بمراسم عقد قران وزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والأميرة رجوة آل سيف، بحضور عائلتيهما وضيوف من أكثر من 70 دولة.

وتزينت شوارع المملكة بصور العروسين ولافتات الفرحة بينما اصطف آلاف الأردنيين على جانبي مسار موكب العرس الملكي لمشاهدة العروسين.

كما شهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفالات، حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث اشتملت الاحتفالات على دبكات شعبية، وأهازيج، وأغان وطنية.

وأعلن الديوان الملكي الأردني صدور إرادة ملكية بمنح رجوة آل سيف لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة.

وحضر الحفل أمير ويلز وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، وعقيلة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته، وملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث، وولي العهد الدنماركي فريدريك كريستيان وزوجته.

كما حضر ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ووالدة أمير قطر الشيخة موزا، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح، وملك ماليزيا، وولي عهد النرويج الأمير هاكون.