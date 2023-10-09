مراكز بيانات جديدة بـ”Webex”

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تخطط شركة سيسكو (Cisco) العالمية، لإنشاء مراكز بيانات في المملكة؛ الأمر الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم خدمات أفضل للعملاء باستخدام منصتها التعاونية (Webex)، حيث من المقرر تشغيلها في النصف الثاني من العام المقبل 2024.

ويسهم توفير أحدث ابتكارات العمل التعاوني لشركة سيسكو للشركات في المملكة، في إيجاد فرص نوعية لتمكين القدرات الرقمية لها، وذلك نظراً لزيادة الطلب على الحلول التقنية الآمنة بجميع أنحاء المملكة.

وتحرص “سيسكو” على إتاحة أحدث الابتكارات التقنية ذات المستوى العالمي في المنطقة من خلال مراكز البيانات الجديدة، لكي يستفيد العملاء من التجارب التكنولوجية الفريدة من منصة التعاون Webex المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن إطار آمن وموثوق يحمي خصوصية البيانات على أعلى مستوى.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، خلال حضوره الإعلان عن خطة سيسكو، أن هذه الخطوة تتسق مع ما اتخذته المملكة من خطوات لتسريع تحولها الرقمي لبناء حاضرها المترابط ومستقبلها المبتكر، مشيرًا إلى أن شركة سيسكو عبر استثمارها في مراكز البيانات الجديدة، تعد عامل تمكين أساسيا للمنظومة الرقمية في المملكة، ما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي.

بدوره، أوضح نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم منصات التعاون بسيسكو، جافيد خان، أن هذا العصر هو عصر الذكاء الاصطناعي الذي يتسم بتغيير وتحويل طريقة العمل في جميع المجالات، وسيتم العمل على بناء البنية التحتية وتوفير الأدوات المهمة للاستفادة من أحدث الابتكارات التي تجعل منظومة العمل أفضل وأكثر فاعلية، لا سيما مع استمرار المملكة في تحولها الرقمي.