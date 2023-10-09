مراكز بيانات جديدة بـ”Webex”

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تخطط شركة سيسكو (Cisco) العالمية، لإنشاء مراكز بيانات في المملكة؛ الأمر الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم خدمات أفضل للعملاء باستخدام منصتها التعاونية (Webex)، حيث من المقرر تشغيلها في النصف الثاني من العام المقبل 2024.
ويسهم توفير أحدث ابتكارات العمل التعاوني لشركة سيسكو للشركات في المملكة، في إيجاد فرص نوعية لتمكين القدرات الرقمية لها، وذلك نظراً لزيادة الطلب على الحلول التقنية الآمنة بجميع أنحاء المملكة.
وتحرص “سيسكو” على إتاحة أحدث الابتكارات التقنية ذات المستوى العالمي في المنطقة من خلال مراكز البيانات الجديدة، لكي يستفيد العملاء من التجارب التكنولوجية الفريدة من منصة التعاون Webex المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن إطار آمن وموثوق يحمي خصوصية البيانات على أعلى مستوى.
وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، خلال حضوره الإعلان عن خطة سيسكو، أن هذه الخطوة تتسق مع ما اتخذته المملكة من خطوات لتسريع تحولها الرقمي لبناء حاضرها المترابط ومستقبلها المبتكر، مشيرًا إلى أن شركة سيسكو عبر استثمارها في مراكز البيانات الجديدة، تعد عامل تمكين أساسيا للمنظومة الرقمية في المملكة، ما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي.
بدوره، أوضح نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم منصات التعاون بسيسكو، جافيد خان، أن هذا العصر هو عصر الذكاء الاصطناعي الذي يتسم بتغيير وتحويل طريقة العمل في جميع المجالات، وسيتم العمل على بناء البنية التحتية وتوفير الأدوات المهمة للاستفادة من أحدث الابتكارات التي تجعل منظومة العمل أفضل وأكثر فاعلية، لا سيما مع استمرار المملكة في تحولها الرقمي.
ولفت إلى أن المملكة تشهد تحولاً في طريقة عمل المؤسسات والشركات, وذلك مع ظهور وانتشار نموذج العمل الهجين على نطاقٍ واسع، حيث أظهر استطلاع سيسكو الأخير لخدمات الاتصال ذات النطاق العريض أن 68% من المشاركين في المملكة يعتمدون على الإنترنت المنزلي للعمل من المنزل أو إدارة الأعمال، وأدى هذا التحول في منهجية العمل، إلى جانب الحاجة إلى إبقاء فرق القوى العاملة على اتصال، إلى زيادة الطلب على منصات التعاون السحابية في المملكة.
من جانبها أشارت نائب الرئيس لشركة سيسكو بالشرق الأوسط وأفريقيا ريم أسعد إلى أن هناك زيادة في الإقبال على نموذج العمل المختلط، وبات على المؤسسات ضرورة توفير المرونة اللازمة في الوقت والمكان وكيفية عمل الموظفين، الأمر الذي يتطلب تقنيات تُعزز التعاون بينهم على أفضل وجه في أماكن العمل وعن بعد.
وبينت أن مراكز البيانات الجديدة لتقنيات التعاون، مع مركز البيانات لخدمات الأمن السحابية الذي أعلن عنه مؤخراً، تُعد من الإضافات المهمة لأعمال شركة سيسكو في المملكة.
وأشارت إلى أنه ستتيح تكنولوجيا مركز البيانات المبتكرة، لمراكز البيانات الجديدة التابعة لسيسكو، أحدث تقنيات الشركة من الحلول المُستدامة التي تساعد على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، كما ستقوم بتوفير تجربة تعاون مُعززة وأداء وسائط استثنائي في الوقت الفعلي، مدعومةً بأساسيات الأمان والخصوصية الرائدة مع التشفير الشامل والتحقق الدقيق من الهوية، وستوفر إمكانات الإدارة السلسة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.