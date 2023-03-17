مراكز جدة وأسواقها التجارية تشهد حركة شرائية مع قرب شهر رمضان

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تتنافس المراكز التجارية والأسواق بمحافظة جدة لتقديم العروض على السلع التموينية في ظل الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على شراء المستلزمات الغذائية والاستهلاكية مع قرب دخول شهر رمضان.

وتشهد الأسواق حركة نشطة هذه الأيام على السلع والمستلزمات الخاصة بموائد الإفطار الرمضاني، الذي يتميز ببعض الأصناف من المأكولات والمشروبات التي ارتبطت بمقدم الشهر الكريم، حيث دأبت المراكز التجارية على الاستعداد والتجهيز منذ فترة لتوفير ما يحتاجه المتسوقون.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” الحركة الشرائية في الأسواق بمدينة جدة لعدد من السلع التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان مثل التمور والقهوة واللحوم ومنتجات الدقيق، لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة, إلى جانب بعض أنواع العصيرات والمشروبات التي لا تضفي على الموائد الرمضانية طابع خاص.

وساهم توفر السلع والبضائع في الأسواق ومحلات الأواني المنزلية بشكل كبير في فتح المجال أمام المستهلكين للاختيار والشراء من خلال العروض التي تقدمها المحال التجارية تزامناً مع شهر رمضان، التي ساهمت وبشكل ملحوظ في نشاط الحركة الشرائية بأسواق السلع الغذائية، خاصة على المنتجات والسلع الاستهلاكية والغذائية.

وتكثف أمانة محافظة جدة خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان من خلال الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية ومحال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.

وتنفذ الفرق الرقابية لوزارة التجارة زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بمحافظة جدة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.