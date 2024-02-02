مرتبطة بالصواريخ والمسيرات.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على أربع شركات يقع مقرها في إيران وهونغ كونغ بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.

عقوبات على الحرس الثوري

وأضافت الوزارة أنها فرضت أيضا عقوبات على شركة يقع مقرها في هونغ كونغ بسبب بيعها سلعا أولية إيرانية.

أنشطة إلكترونية ضارة

كما فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة إلكترونية ضارة استهدفت بنى تحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وستحظر السلطات بموجب هذه العقوبات الوصول إلى جميع ممتلكات الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات الموجودة في

الولايات المتحدة أو الخاضعة للسيطرة الأمريكية.

ويُمنع الأمريكيون والشركات الأمريكية بوجه عام من إجراء أي تعاملات مع ممتلكات لأشخاص صدرت عقوبات بحقهم.

عقوبات على 10 كيانات و4 أفراد

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 كيانات و4 أفراد مقرهم في

إيران وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا لاتهامهم بدعم إنتاج طائرات إيرانية مسيرة.

وقالت الوزارة إن الشبكة يسرت شراء مكونات بمئات الآلاف من الدولارات للقوة الجوية في منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني وبرنامجها للطائرات.