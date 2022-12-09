مردم أمانة جدة يستقبل 1.8 مليون طن من المخلفات خلال الربع الثالث لعام 2022

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استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال الربع الثالث من العام الجاري أكثر من (1,806,000) طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية كبيرة الحجم والدمارات، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بالأمانة صالح بن محسن الزهراني، أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الـ 3 أشهر الماضية بلغت (432,056) طناً، كما استقبل المردم خلال الفترة ذاتها (1,316,653) طناً من الدمارات، وأكثر من (4,045) طناً من الإطارات.

وبين أن تقرير نفايات عقود النظافة الربعي كشف عن رفع (265,920) طناً في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتاً الانتباه إلى أن الأحياء الواقعة في بلدية المطار ضمن منطقة العقد الرابع سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ (52,446) طناً من النفايات المرفوعة، فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية ثول ضمن منطقة العقد الأول بإجمالي (11,416) طناً، وسجل تقرير العقد الـ13 الخاص بمنطقة الكورنيش (1,830) طناً من النفايات المرفوعة خلال الـ 3 أشهر الماضية.