مرصد المجمعة الفلكي: كسوف هجين للشمس غداً الخميس

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أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، حدوث كسوف هجين للشمس، غداً الخميس، الموافق 29 رمضان، 20 أبريل 2023، وهو كسوف يمكن رؤيته ككسوف كلي في مناطق وكسوف حلقي في مناطق أخرى.
وأوضح المرصد، أن الكسوف لن يكون مشاهداً في المملكة ولا أي من الدول العربية وسيبدأ الساعة 34:4 فجراً، وستكون ذروته الساعة 16:7 صباحاً، وسينتهي الساعة 59:9 صباحاً بتوقيت الرياض، وستكون مدة الكسوف منذ البداية حتى النهاية خمس ساعات و25 دقيقة تقريباً.
وأضاف أن الكسوف سيكون مرئياً في أجزاء من أستراليا وبعض مناطق جنوب شرق آسيا وتيمور الشرقية وإندونيسيا، وكذلك شرق الجزر الهندية وجنوب الفلبين وجنوب ماليزيا، وأيضاً جنوب المحيط الهندي والمحيط الهادي.
وأشار إلى أن الكسوف ظاهرة فلكية تحدث بإذن الله عندما يقع القمر بين الأرض والشمس نهاية الشهر الهجري، بحيث يقع ظل القمر على الأرض، ونظراً لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائرياً، ولكنه بيضاوي الشكل مما يجعل المسافة بين الأرض والقمر متغيرة، ويكون القمر في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض خلال مداره وتسمى بنقطة الحضيض.