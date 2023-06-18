مرصد تمير يوجه نداءً لـ سكان الأماكن الصحراوية والمكشوفة

المناطق_الرياض

قال قائد مرصد تمير متعب البرغش، إن هلال ذي الحجة سيمكث 31 دقيقة، موضحا أن وقت الغروب في تمام الساعة 6:50.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن اليوم سيكون غروبه شمالي عن الشمس بارتفاع 6 درجات (أي 6 أقراص)، متابعا: “أنصح الموجودين في الأماكن الصحراوية أو المزارع والمناطق المكشوفة أن يتابعوا غروب الشمس وبعدها ينظرون بارتفاع 6 أقراص في جهة الشمال احتمال يرون الهلال”.

كانت المحكمة العليا في السعودية، دعت مساء الجمعة، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد الأحد (التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ).

وجاء في بيان للمحكمة: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.