مرض الفصام.. هل يعني ازدواج الشخصية؟

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الفصام هو اضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر في طريقة تفكير الشخص وشعوره وسلوكه، كما قد يسمع المصابون به أصواتًا غير موجودة، أو قد يعتقدون أن أشخاصًا آخرين يحاولون إيذاءهم، وغالبًا ما يصفه الأطباء بأنه نوع من الهذيان، وهذا يعني أن الشخص قد لا يكون دائمًا قادرًا على تمييز أفكاره الخاصة عن الأفكار التي تحدث في الحقيقة، والسبب الدقيق للفصام غير معروف؛ لكن معظم الخبراء يعتقدون أن سبب هذه الحالة هو مزيج من العوامل الوراثية والبيئية، كما يمكن أن تؤدي بعض المواقف إلى حدوث هذه الحالة (مثل: أحداث الحياة المجهدة، أو إساءة استخدام الأدوية)، وقد أظهرت الأبحاث أن مرض انفصام الشخصية يؤثر في الرجال والنساء بشكل متساوٍ إلى حدٍ ما؛ ولكن قد يكون ظهوره مبكرًا عند الذكور.

الأعراض:



الأعراض الإيجابية وهي:

الهلوسة: حيث يرى، أو يسمع، أو يشم، أو يتذوق، أو يشعر بأشياء غير موجودة خارج عقله؛ حيث إن سماع الأصوات هو الأكثر شيوعًا، كما تعد الهلوسة حقيقية جدًا للشخص الذي يعانيها.

الأوهام: وهو اعتقاد يؤمن به المريض بقناعة تامة، حتى وإن كان مبنيًا على وجهة نظر خاطئة، أو غريبة، أو غير واقعية قد يؤثر في الطريقة التي يتصرف بها الشخص، ويمكن أن تبدأ الأوهام فجأة أو قد تتطور على مدار أسابيع أو شهور.

(اضطراب في الفكر): صعوبة في التركيز والانتقال من فكرة إلى أخرى.

تغييرات في السلوك والأفكار: قد يصبح سلوك الشخص أكثر تشوشًا ولا يمكن التنبؤ به، ويصف بعض الناس أفكارهم بأنها خاضعة لسيطرة شخص آخر، أو أن أفكارهم ليست أفكارهم، أو أن أفكارهم قد زرعها شخص آخر في أذهانهم.

الأعراض السلبية وهي:

يصبح الشخص منسحبًا اجتماعيًّا ولا يهتم بشكل متزايد بمظهره ونظافته الشخصية.

فقدان الاهتمام والحافز في الحياة والأنشطة.

قلة التركيز وعدم الرغبة في مغادرة المنزل وتغيرات في أنماط النوم.

الشعور بعدم الارتياح مع الناس أو الشعور بأنه لا يوجد ما يُقال.

يمكن أن تؤدي الأعراض السلبية إلى مشاكل في العلاقة مع الأصدقاء والعائلة.

نصائح للتعايش مع مرض الفصام:

الالتزام بالعلاجات الموصى بها من قبل الطبيب

الانضمام إلى مجموعة دعم الأشخاص المصابين بالانفصام

تعلم طرق للاسترخاء وإزالة التوتر مثل التأمل واليوغا