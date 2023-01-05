مركز أبحاث بريطاني: 82% من مكونات المسيرة الإيرانية “شاهد” صناعة أمريكية

المناطق-الرياض

كشف تحقيق أجراه مركز أبحاث (Conflict Armament Research) البريطاني المتخصص أن 82 في المائة من المكونات في مسيرة شاهد الإيرانية صنعتها شركات أمريكية.

وبحسب المركز فإن التحقيق أُجري على مسيرة شاهد الإيرانية التي أسقطت في أوكرانيا وقام خبراء المركز بفحصها.

وتتطابق نتائج التحقيق مع تقييم استخباراتي أوكراني توصل إلى أن مسيرة شاهد الإيرانية، هي تجميع لـ 52 مكونا 40 منها صنعتها 13 شركة أمريكية مختلفة بينما تم تصنيع المكونات الـ 12 الأخرى، بواسطة شركات في كندا وسويسرا واليابان وتايوان والصين بحسب شبكة سي أن أن الأمريكية.

ويبدو أن إيران تستخدم شركات وهمية ووسطاء للحصول على قطع الغيار في السوق التجارية المفتوحة في انتهاك للعقوبات التي تهدف إلى قطع وصولها إلى الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي يمكن استخدامها عسكريا.

ولا يبدو أن إيران تبذل جهدا يذكر لإخفاء شعارات الشركات المنتجة للمكونات المستخدمة في المسيرات.