مركز (أداء) يقوم بقياس رحلة أداء الحج

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يقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” بقياس رحلة أداء الحج لهذا العام 1445هـ، مستهدفاً 81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية، لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف معرفة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم خلال رحلة أدائهم لفريضة الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، تحقيقاً لما تضمنته رؤية المملكة 2030.

وأوضح المدير العام للمركز راشد بن عبد الله القعود، أن خدمة ضيوف الرحمن هي ضمن الأولويات التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتبذل في ذلك مساعيها المباركة على مدار العام، مشيراً إلى أن عمليات القياس تعد ضمن الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من خلال قياس مؤشر رضاهم عن تلك الخدمات والعمل على تطويرها.

وأفاد أن عمليات القياس تندرج تحت مراحل رئيسية تبدأ من مرحلة التعاقد والحصول على التصاريح ثم مرحلة السفر للحج، مروراً بمرحلة أداء مناسك الحج والتنقل بين المشاعر المقدسة والخدمات المساندة في مكة المكرمة، ثم الانتقال لزيارة المسجد النبوي الشريف وما يقدم من خدمات في المدينة المنورة، انتهاءً برحلة مغادرة الحجاج إلى بلدانهم.

يذكر أن مركز (أداء) يقيس الخدمات المقدمة من عدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.